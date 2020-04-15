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Çernobil'deki Radyoaktif Toz Türkiye'yi Etkileyecek Mi?

4 Nisan'da Çernobil'de başlayan yangın söndürüldü. Dumanla havaya karışan radyoaktif tozun yağmurla yere inme endişesi yaşanıyor.

15.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:53
Çernobil'deki Radyoaktif Toz Türkiye'yi Etkileyecek Mi?

4 Nisan'da Çernobil'de başlayan yangın söndürüldü. Dumanla havaya karışan radyoaktif tozun yağmurla yere inme endişesi yaşanıyor. Peki, Çernobil radyoaktif tozu Türkiye 'yi etkileyecek mi?


Çernobil radyoaktif tozu ne alemde?


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamalarda Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgedeki yangınının nükleer santral için tehdit oluşturmadığını duyurdu.


İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA'ya konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Hüseyin Toros, Çernobil'de meydana gelen yangın nedeniyle dumanla havaya karışan radyoaktif tozun Türkiye'yi de etkileyeceği konusunda korkmaya gerek olmadığını söyledi.


Çernobil yangını Türkiye'yi etkiler mi?


Hüseyin Toros açıklamasında şu cümlelere yer verdi:


"Yangının meydana geldiği bölgede dün, bugün ve önümüzdeki günlerde batılı rüzgarlar hakim. Meteorolojik modellemeye göre, batılı rüzgarlar Türkiye'ye gelmiyor. Dolayısıyla yangınlardan çıkan radyoaktif toz Çernobil atıklarının bulunduğu bölgeye gelmesi durumunda bile ülkemiz açısından herhangi bir tehlike oluşturmuyor. O bölgeden çıkan radyasyon, rüzgarın etkisiyle Türkiye'ye ulaşmıyor."


Yangın nedeniyle uzmanlar geçtiğimiz günlerde radyasyon seviyesinin yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Türkiye, Teknoloji
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