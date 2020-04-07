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Çernobil'deki yangın 35 hektarlık alana yayıldı

Ukrayna'da 34 yıl önce nükleer faciasının yaşandığı Çernobil kenti yakınlarında 4 Nisan'da başlayan yangının 35 hektarlık alana yayıldığı bildirildi.

07.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:45
Çernobil'deki yangın 35 hektarlık alana yayıldı
Ukrayna 'da 34 yıl önce nükleer faciasının yaşandığı Çernobil kenti yakınlarında 4 Nisan'da başlayan yangının 35 hektarlık alana yayıldığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Çernobil bölgesinde 4 Nisan'dan bu yana devam eden yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle bugün 35 hektarlık alana yayıldığı, alevlerin kontrol altına alınması için bölgeye ek helikopterlerin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, Çernobil'in bulunduğu Kiev ilinde yangının ardından radyasyon miktarının ise doğal seviyede olduğu kaydedildi.

NELER OLMUŞTU?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 150 kilometre kuzeyindeki Çernobil bölgesinde 4 Nisan'da otların ateşe verilmesi sonucu çıkan yangın kısa süre içinde ağaçlara sıçramış ve geniş bir alanı etkisi altına almıştı.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

-İtfaiye ekipleri

-Uçaktan görüntüler

-Detaylar


- Kıev

Kaynak: DHA

Etiketler: Ukrayna, Güncel
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