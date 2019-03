Cerrahi Aletlerde Dışa Bağımlık Branlaşmayla Çözülür"

Kaynak: AA

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Cerrahi aletlerin üretiminde önemli bir merkez haline gelen Samsun 'da, sektör temsilcileri, ülkenin bu alandaki dışa bağımlılığının azaltılması için branşlaşmanın önemli olduğunu belirtiyor.Cerrahi alet üretiminde dünyada Almanya Tuttlingen ve Pakistan Sialkot'ten sonra üçüncü kümelenme merkezi olan Samsun'daki firmaların imal ettiği medikal ve cerrahi ürünler, aralarında ABD , Almanya ve Çin 'in de bulunduğu 70'e yakın ülkeye ihraç ediliyor.Kentte, 2 bin kişinin istihdam edildiği 50'den fazla firmada 15 bin çeşit medikal alet üretiliyor.Sektör temsilcileri cerrahi el aleti ile tıbbi cihazların üretiminde firmaların çoğalması ve ürünler konusunda branşlaşılması durumunda dışa bağımlılığın azalacağı görüşünde.Medikal Sanayi Kümelenme Derneği Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmaların istikrarlı büyümesi için branşlaşmanın önemli olduğunu söyledi.Branşlaşmanın hem kaliteyi hem marka değerini artırdığını belirten Aydemir, "Bir firmanın binlerce ürün yerine birkaç ürün üzerine uzmanlaşarak marka değerini artırması gerekiyor ancak bu ürünlerle ekonomisini ve büyümesini sağlaması lazım. İstikrarlı ekonomi ve istikrarlı pazar. Ürünlerin yurt içinde de rağbet görmesi önemli. Buna göre firmaların önünü görmesi iç pazarın da buna göre büyümesi şart. İçerde istikrarlı bir pazar yakalayabilirsek ihracat da eş zamanlı olarak yukarıya çıkacaktır." dedi."Branşlaşma dışa bağımlılığı azaltır"Bahadır Tıbbi Aletler Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bahadır da sağlık sektöründe kullanılan 17 bin çeşit cerrahi alet olduğuna dikkati çekti."Sadece 350 çeşit makas var." diyen Bahadır, sektörde branşlaşmanın dışa bağımlılığı azaltacağını dile getirdi.Sektörün silah sanayi kadar önemli olduğunu söyleyen Bahadır, şöyle devam etti:"Ülkemizde cerrahi alet sektörünün dışa bağımlılığı yıllık yaklaşık 7 milyar dolar. Bu iyi bir planlamayla 4-5 yılda Türkiye 'de kalabilir. Biz bunu yetkililere anlatıyoruz. Epeyce mesafe katettik. Zamanla bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Almanya Tuttlingen'de bundan 10 yıl önce 263 irili ufaklı iş yeri vardı. Bunlar çeşitli ürünler üretiyorlardı. Bu ürünleri üretenler var, onlara ham madde hazırlayan firmalar var, hiçbir ürün üretmeyip ürünleri toplayıp marka haline getirip satan firmalar var. Böyle bir organizasyon var. Bu organizasyon, 'üniversite, devlet ve sanayicilerin üç ortak gibi bir araya gelip bu işi nasıl çözebiliriz, dünyada nasıl mesafe alabiliriz, öne nasıl geçebiliriz?' diye planlamayla olur. Biz bunlara yeteri kadar eğilemiyoruz. ""Üniversitenin bu işin içinde olması lazım"Bahadır, Samsun'da bu alanda üretimin yaygınlaşması için daha çok firmaya ihtiyaç olduğunu belirtti."Biz her işi yapar bir atölyeden kurtulamadık." ifadesini kullanan Bahadır, "Bu iş yaygınlaşırsa genel cerrahi, ortopedi, kulak burun boğaz, beyin cerrahı, kadın doğum gibi birçok branşta ürün üreten firmalar olması lazım. Samsun'da örneğin 350-400 cerrahi alet üreticisi olması lazım. Bu aletlerin ham malzemesini tedarik eden, yarı mamul malzemesini tedarik eden firmaların olması lazım. Üniversitenin bu işin içinde olması lazım." dedi.Almanya örneğiBu yönde Samsun Medikal Kümelenme Derneği ile MediClust Medikal Sanayi ve Ticaret AŞ ile devletin, güdümlü üretim yaptırarak pazarın yüzde 80 oranındaki yurt dışı bağımlılığının azaltılabilmesinin amaçlandığına dikkati çeken Bahadır, şunları kaydetti:"Türkiye'de cerrahi alet üretiminin merkezi Samsun'dur. Biz burada kümelenme yaptık. Gördük ki bu Almanya'da da kümelenmeyle oluyor. Cerrahi alet üreticileri bir kümelenme yapmışlar dünyanın her yerine ürün satıyorlar. Bunun ham maddesini yapan var, yarı mamul yapan firmalar var. Sadece mikro makas yapanlar var. Mikro cımbız yapanlar var. Göz cerrahisi çalışanlar var. Toplam 15-20 alet yapıyor. Burada yapan olmadığı, yaygınlaşmadığı için çok çeşitli alet yapmak durumunda kalıyoruz. Bu, ihtisaslaşıp çoğaltılarak yapılırsa planlamayla o zaman istenilen hedeflere varılır."