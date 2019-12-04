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Cerrahi El Aletleri Sağlık Müzesi toplantısı gerçekleştirildi

Samsun'da, "Cerrahi El Aletleri Sağlık Müzesi" toplantısı, Vali Osman Kaymak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

04.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:04Cerrahi El Aletleri Sağlık Müzesi toplantısı gerçekleştirildi
'da, "Cerrahi El Aletleri Sağlık Müzesi" toplantısı, Vali Osman Kaymak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Kaymak, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) iş birliği ile yapılan toplantıda, Samsun'da cerrahi el aletleri müzesi kurulmasının uygun olacağı düşüncesiyle atıl duran TCDD Samsun eski bakım onarım atölyesinin yatırım izleme koordinasyon başkanlığı kaynaklarıyla onarılarak şimdiki haline getirildiğini anlattı.
Binanın gençler ve öğrenciler açısından yaşayan müze olmasını istediklerini dile getiren Kaymak, müze sayesinde bu işi yapan 40-50 firmanın aynı zamanda müşterileri ile buluşacağı bir ortam sağlayacaklarını söyledi.
Samsun'un tarih, kültür ve turizm kenti olduğuna işaret eden Kaymak, "Samsun dışından ilimize gelen insanlarımız Bandırma Vapuru, Atatürk Anıtı, Gazi Müzesi ve Kent Müzesini geziyor. Bunlara bir müzemizin daha eklenmesi, ilimizin dışarıdaki algısını büyük bir ölçüde etkileyecektir. Şimdiden müzemiz hayırlı olsun diyor." dedi.
İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da yapılan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.
MEDİKÜM Başkanı Ahmet Aydemir ise derneğin çalışmaları ve faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Toplantıda, Kaymak tarafından müzenin restorasyonunda emeği geçenlere plaket verildi.
Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Arkeolojik Eser Koleksiyoncuları Derneği Başkanı Haluk Perk ile iş insanları katıldı.

Samsun Valiliği, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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