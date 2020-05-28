Cerrahi maskeyle hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Bahçelievler'de cerrahi maske takarak iki hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

28.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:53
Bahçelievler'de cerrahi maske takarak iki hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Şirinevler Mahallesi'nden 6 Mayıs'ta bir kişinin evinden ruhsatlı tabancasının çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir otomobil, cep telefonu ve tabletin çalınması olayını da aynı zanlıların gerçekleştirdiğini tespit etti.
Yakalanan Furkan B.'nin (18) 34, Ferdi Ş.'nin (19) ise 16 hırsızlık kaydının olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Cerrahi maske takan şüphelilerin, dairelerin zillerine basmaları, evde kimse olmadığını anlayınca hırsızlık için binaya girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. Cerrahi maskeyle hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Bahçelievler, Şirinevler, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Haber
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam’a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan’a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
’10 milyon liram olsa müziği bırakırım’ diyen İrem Derici’ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Merkez Bankası’nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Haber
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul’un çamurundan da korona çıktı Haber
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Haberler››Güncel››Cerrahi maskeyle hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:50: Kırşehir'de 6 katlı bina, karantinaya alındı - Haber 14:50: BİNGÖL Karlıova'da dün geceden beri gök taşı arıyorlar - Haber 14:49: Tut Caddesinde kaldırım çalışması - Haber 14:49: Başkan Çınar, cami dezenfekte çalışmalarını inceledi - Haber 14:49: Avusturya'dan Arnavutluk'un AB müzakerelerinin başlatılmasına destek - Haber 14:21: Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım - Magazin 13:52: Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı - Haber 13:14: Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı - Haber 11:50: Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı - Haber 10:13: Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor - Ekonomi