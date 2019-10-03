Cerrahpaşa'da eğitime ara verildi

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa
Rektörlüğü, 26 Eylül
'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini duyurdu.
Rektörlüğün duyurusunda, "26 Eylül'de meydana gelen depremde binaları hasar gören üniversitemiz Veteriner Fakültesi (Avcılar) ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde (Bakırköy) eğitim-öğretim hizmetlerine 2-22 Ekim tarihleri arasında ara verilmiştir. 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında Rektörlüğümüzce ayrıca duyuru yapılacaktır." bilgisine yer verildi.