Haberler » Güncel » Cerrahpaşa'da kozmetik tedaviler yapılacak - Haber

Cerrahpaşa'da kozmetik tedaviler yapılacak

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrrahpaşa, Tıp Fakültesi bünyesinde Kozmetoloji Birimi açıldı.

14.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:11Cerrahpaşa'da kozmetik tedaviler yapılacak
İSTANBUL Üniversitesi-Cerrrahpaşa, Tıp Fakültesi bünyesinde Kozmetoloji Birimi açıldı. Botokstan mezoterapiye kadar birçok kozmetik tedavi Türkiye'de ilk kez bir devlet üniversitesinin tıp fakültesi çatısı altında yapılacak.

Üniversitesi- , Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Dermatoloji Uzmanı Dr. Zekayi Kutlubay, Cerrahpaşa güvencesi altında hizmet verecek bir kozmetoloji birimi açmak istediklerini belirterek şunları söyledi: "Herkes kozmetik bir problemden dolayı işlemler yaptırmak istiyor. Kırışıklık, leke tedavisi, akne izleri, sivilce izleri gibi birçok tedaviye ihtiyaç duyuluyor. Ancak hastalar güven duyacakları ve kısmen ucuz olabilecek bir yer arıyor. Biz de 'Neden bu işlemler bir üniversite hastanesinde olmasın?' dedik ve Kozmetoloji Birimi'ni açtık."

BOTOKSTAN MEZOTERAPİYE KADAR BİRÇOK UYGULAMA

Hastaların hem kaliteli hem de uygun fiyata hizmet alacağını belirten Dr. Kutlubay neler yapıldığı hakkında da bilgi verdi: "Cerrahi olmayan botoks uygulamaları, dolgu, mezoterapi, mikroiğnelemeler, ip tedavileri, PRP uygulamaları, lazerler ve ışık sistemleri var. Amacımız cildi yenilemek, canlandırmak, kırışıklıkları azaltmak, asimetrileri düzeltmek" dedi.

Toksin uygulamaları için kullandığımız bir odamız var, saç hastalıkları için kullandığımız bir odamız var, lazer odamız var. Leke tedavisi, dövme sildirme gibi uygulamalar yaptığımız bir lazer cihazımız var. Bunun yanı sıra dermatoloji ile alakalı günübirlik serum, ilaç uygulamaları yaptığımız bir odamız var.


- İstanbul

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:10 Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
18:04 Malatya'da 6 bin badem ekimi
18:08 Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı (2)
18:03 Adıyaman Belediyesinden, engelli kardeşlere moral ziyareti
18:03 Köylere kilitli parke taşı
16:51 Samsun'da çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor
16:55 Eski İngiliz istihbarat subayının ölümünde intihar ihtimali güçleniyor
16:53 Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 18:10:45