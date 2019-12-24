Haberler » Güncel » Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gönen, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gönen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ve tıp fakültesi öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

24.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:22 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gönen, AA'nın
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait ve tıp fakültesi öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Prof. Dr. Gönen, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen ve oylamaya sunulan 50 fotoğrafı inceledi.
Öğrencilerinin de fikirlerini alan Gönen, "haber" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", "yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı", "spor" kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beyzullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflara oy verdi.
Gönen, AA'nın her yıl fotoğraf yarışması düzenlediğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Bu oylama ve her ana tanıklık eden fotoğraflar çok önemli bir çalışma. AA'yı başarılarından dolayı kutluyorum. Bundan sonraki çalışmalarında muhabirlere, tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum. AA, dünyanın dört bir yanından haberleri, doğru kaynaklardan, gece gündüz demeden, bazen çok zor koşullarda Türk kamuoyuna yansıtıyor. Bu kamuoyu adına takdir edilmesi gereken önemli bir hizmet. Umarım yıllarca sürer bu uygulama. Bu güzel fotoğrafları seçmekte zorlandım ve öğrencilerimden destek aldım. Oylamanın sonuçlarını da merakla bekliyorum."

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Gönen, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:36   Edirne'de "Noel tatili" yoğunluğu - Haber
14:35   Kupa Avcısı Bayram, Antep'ten İkincilikle Döndü - Haber
14:35   İstanbul'da hastanelerde grip yoğunluğu; sağlık personelleri bile hasta - Haber
14:30   Karabük'te her ay 222 ihtiyaç sahibi aileye yardım - Haber
14:30   Mehmet Akif Ersoy Malatya'da anıldı - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
24.12.2019 14:43:37