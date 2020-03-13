CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE DEZENFEKTAN ÇALIŞMASI
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
13.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:26
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.Toplu taşıma, okul ve hastanelerdeki dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları devam ediyor. Önlemler kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dezenfekte çalışması yapıldı. Bugün yapılan çalışmalarda özellikle poliklinik binası ve laboratuvarlar dezenfekte edildi. Çalışmaların devam edeceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:----------Poliklinik binasının dışıEkiplerin çalışması
Genel ve detay görüntü- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Güncel
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