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CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

13.03.2020 20:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:33
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Toplu taşıma, okul ve hastanelerdeki dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları devam ediyor. Önlemler kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dezenfekte çalışması yapıldı. Bugün yapılan çalışmalarda özellikle poliklinik binası ve laboratuvarlar dezenfekte edildi. Çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Poliklinik binasının dışı

Ekiplerin çalışması

Genel ve detay görüntü


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Güncel

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