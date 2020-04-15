Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine hemşire alınacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine hemşire alınacağı duyuruldu.

15.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:40
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine hemşire alınacak
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine hemşire alınacağı duyuruldu.
Üniversitenin internet sitesinden yapılan duyuruda, dünya genelinde ve Türkiye'de devam eden yenitip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü koşulların oluştuğu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin ameliyathanelerinin kapatılarak, yoğun bakım ünitelerine dönüştürüldüğü bildirildi.
Bu nedenle Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çok sayıda hemşire ihtiyacı doğduğu aktarılan duyuruda, hemşire alım sürecinin başlatıldığı bildirildi.
Duyuruda, lisans mezunu hemşire alımında ilan edilen "70 ve üstü KPSS puanı almış olmak" şartını karşılayan yeterli sayıda müracaat olmadığı da ifade edilerek, şöyle denildi:
"Ülke olarak içinden geçtiğimiz Kovid-19 pandemisi ile mücadele gibi mücbir sebep dolayısıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki ihtiyacı karşılamak üzere, yeni bir ilana çıkarak zaman kaybetmeksizin, Hukuk Müşavirliğimizin görüşü ve üniversitemiz yönetim kurulu kararı doğrultusunda, KPSS puanları yukarıdan aşağıya sıralanarak ve en yüksek KPSS puanından başlamak suretiyle kontenjan dahilindeki başvurular da değerlendirmeye alınmış ve bu kapsamda ilan edilmiştir. Kovid-19 pandemisi nedeniyle hemşire alımları doğrudan KPSS puan esasına göre ve mevzuata uygun olarak mülakatsız yapılmıştır.
Böylece amaca matuf olarak yapılan değerlendirme sonucu, Kovid-19 pandemisi nedeniyle üniversitemiz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin servislerinde ve yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalara verilen sağlık hizmetinde aksama meydana gelmeyecek, gerektiğinde yatak sayısı zaman kaybetmeden ve en hızlı şekilde arttırılabilecektir. Bu vesileyle insanüstü gayretle hizmet veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sağlık çalışanlarına bir kez daha minnetlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Selçuk, ’yaz tatili ortadan kalkacak’ iddiasına yanıt verdi Haberler
Bakan Selçuk, "yaz tatili ortadan kalkacak" iddiasına yanıt verdi
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Haberler
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Bilim Kurulu üyesinden uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmedi Haberler
Bilim Kurulu üyesinden uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmedi
’14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım’ diyen Trump, harekete geçti Haberler
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, harekete geçti
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde Haberler
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
Haberler ›› Güncel ››Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine hemşire alınacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:36: Gürcistan'dan Covid-16 nedeniyle Türkiye'ye destek - Haber 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:34: Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'dan Sudan'a tıbbi malzeme yardımı - Haber 23:33: Ukrayna'da terör operasyonu! O anlar kamerada - Haber 23:30: FLAŞ - Haber 23:15: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil - Haber 22:28: Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı - Haber 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak - Ekonomi 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı - Ekonomi 20:02: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi - Haber