Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden TUS'ta Büyük Başarı

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜ-C) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, "Öğrencilerimiz 6 yıllık eğitimin sonunda girdikleri TUS'ta, tüm Cerrahpaşa camiasına büyük bir gurur yaşattılar. Hepsini kutluyoruz. Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve sekizincisi bizim öğrencilerimiz arasından çıktı. Bu olağanüstü bir başarı ve çıtayı çok yükseklere taşıdılar. Bugüne kadar kırılmamış bir rekora imza attılar." dedi.ÖSYM tarafından ilan edilen sonuçlara göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerden Kurtuluş Öz, 80 tam puan üzerinden 79,69 puan alarak, temel ve klinik puan türlerinde rekor başarı elde ederek birinci oldu. TUS ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve sekizincisi de yine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri arasından çıktı. Böylece Türkiye genelinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 5 öğrenci, TUS'ta ilk 10'da yer aldı.- "Bugüne kadar kırılmamış bir rekora imza attılar"İÜ-C Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, AA muhabirine, yılda 2 kere yapılan, tıp fakültesi mezunları ve son sınıfta okuyan ön hekimlerin katıldığı TUS'un çok önemli bir sınav olduğunu söyledi.Bu sınav sonrası hekimlerin ihtisas yapacağı alanı seçtiklerine dikkati çeken Gönen, hekimlerin aldıkları puan ve tercihlerine göre, Türkiye genelinde üniversite ile eğitim ve araştırma hastanelerindeki boş kadrolara uzmanlık alanlarına göre yerleştirildiklerini kaydetti.Gönen, sınava yaklaşık 15 bin kişinin katıldığını aktararak, şöyle konuştu:"Öğrencilerimiz 6 yıllık eğitimin sonunda girdikleri TUS'ta, tüm Cerrahpaşa camiasına büyük bir gurur yaşattılar. Hepsini kutluyoruz. Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve sekizincisi bizim öğrencilerimiz arasından çıktı. Bu olağanüstü bir başarı ve çıtayı çok yükseklere taşıdılar. Bugüne kadar kırılmamış bir rekora imza attılar. Tabii ki iyi hekimlik sadece TUS'taki sonuçlar değil ama TUS, iyi hekimliği belirleyen, bilgiyi ölçen çok önemli bir sınav. Çünkü bu soruları da Türkiye'nin her tarafındaki tıp fakültesindeki hocalar hazırlıyorlar. Verilen eğitimle ilgili de bir ölçme testi olarak kabul edilen sadece verilen eğitim değil, dünyadaki tıbbın geldiği noktadaki bilgileri de ölçme testi olarak kabul edilebilecek bir sınav."Cerrahpaşa'nın Türkiye'nin en berrak zekalı çocuklarının seçtiği bir tıp fakültesi olduğunu belirten Gönen, "Cerrahpaşa bir aile, bu ailenin bütün bireylerinin, öğrencilerimizin performansıyla birlikte hocalarımızın da bu başarıda çok büyük katkıları var. Bu başarıda fakültedeki herkesin katkısı var." değerlendirmesini yaptı.Prof. Dr. Gönen, tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin bu gibi sınavlara daha rahat hazırlanabilmesi için kütüphanenin bir bölümünü ön hekimler için ayırdıklarını kaydetti."Hekimlerin başarılarının ölçütü insanların hayatına dokunmak"TUS birincisi Kurtuluş Öz de sınavın hayatında ve mesleki kariyerinde bir amaç olmadığını, istediği branşta iyi bir hekim olabilmesi için bir araç olduğunu ifade etti.Sınavda beklemediği bir sonuç elde ettiği için şaşırdığını ve mutlu olduğunu dile getiren Öz, şöyle konuştu:"Cerrahpaşa bizim yuvamız, çok seviyorum. TUS başarısında kişisel emekler ön planda olmakla birlikte üst düzey bir ortamda üst düzey insanlarla bir arada olmak da etkili oldu. Mesleki hayatımda amacım bana sıkıntılarıyla başvuran hastaların yüzünü olabildiğince güldürebilmek. Bence hekimlerin mesleki başarılarının en önemli ölçütlerinden birisi de insanların hayatına ne ölçüde dokunabildikleridir."