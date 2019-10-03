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Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tahliye ediliyor

Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tahliye ediliyor Depremde hasar gören Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi havadan görüntülendiİSTANBUL - Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi boşaltılıyor.

03.10.2019 12:02
Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tahliye ediliyor
Depremde hasar gören Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi havadan görüntülendi
İSTANBUL - Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi boşaltılıyor.
İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'nde bulunan Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde deprem sonrası yapılan incelemelerde hasar tespit edildi. Binanın bodrum katındaki kolonların demirlerinde korozyon tespit edilirken, binanın boşaltılması kararlaştırıldı. Kararın ardında bu sabah saatlerinde üniversiteye gelen ekipleri, tahliye işlemlerini başlattı. Hasar gören bina drone ile havadan görüntülendi.
Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tahliye ediliyor

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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