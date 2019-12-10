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Cerrahpaşalılar Altınova'da buluştu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 92 yılı Mezunları, ikinci kez Yalova'nın Altınova ilçesinde bir araya geldi.

10.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:24Cerrahpaşalılar Altınova'da buluştu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 92 yılı Mezunları, ikinci kez 'nın ilçesinde bir araya geldi.

Altınova'nın Tanıtım Projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir tarafından Altınova'ya gelen aralarında profesör, doçent, doktor ve iş adamlarından oluşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 92 mezunları, ilk olarak Altınova Çavuşköy'de Mezguaşe'nin yerinde köy kahvaltısı yaptılar.

Filamingoları izleyip ağaç diktiler

Kahvaltının ardından Hersek Mahallesi'ne inen misafirlere, Başkan Metin Oral tarafından bölgenin tarihi önemine ilişkin bilgiler verildi. Misafirler, Altınova Belediyesi Kuş Gözlem Kulesi ile Doğa Tanıtım ve Eğitim Merkezinde Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül'den Hersek lagününde yer alan göçmen kuş türleri ve bitki örtüsü hakkında bilgi aldılar. Ardından Hersek Lagünü'nde bulunan kuşlar misafirlere teleskoplarla izletildi.

Kuş gözlemin ardından misafirler, Hersek lagününde aileleriyle birlikte ağaç dikimi gerçekleştirdi. - YALOVA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Altınova, Yalova, Güncel

Kaynak: İHA

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