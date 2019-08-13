- Cesar Azpilicueta: "Bu bir final ve kupayı almak istiyoruz"Pedro: "Chelsea olarak motivasyonumuz çok yüksek"

İSTANBUL - Chelsea'nin önemli isimlerinden Cesar Azpilicueta ve Pedro, Liverpool maçı öncesinde konuştu. Azpilicueta, final maçına çıkacaklarını ve kupayı kazanmak istediklerini söylerken, Pedro ise takımın motivasyonunun üst düzeyde olduğunu ifade etti. Liverpool'la Beşiktaş Park'ta UEFA Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek olan Chelsea'de takımın önemli isimlerinden Cesar Azpilicueta ve Pedro, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pazar günü oynanan Manchester United maçında zor bir sonuç aldıklarını belirterek sözlerine başlayan Cezar Azpilicueta, "Aslında oyunun kontrolü bizdeydi ve iyi bir devre oynadık. Sonuç haricinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Elimizde fırsat oldu ama bunları gole çeviremedik. 4-0 ağır bir mağlubiyet oldu. Bu durumu düzeltmemiz gerekiyor. Özellikle ilk yarıda çok iyi pozisyonlar yakaladık. Bunu yapmak kolay iş değildi. Bundan sonra daha da çok çalışarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yarın karşımızda güçlü bir rakip olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve istediğimiz zaferi elde etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı."Bu maç bir final ve sonunda kupa var"Çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Azpilicueta, "Bu bir final maçı ve maçı sonunda kazanılacak bir kupa var. Son 8 yılda 3.kez Süper Kupa Finali oynuyoruz. 2012 ve 2013'te finalleri kaybetmiştik. Umuyoruz ki bu sene bu durumu değiştiririz ve bu önemli kupayı kazanırız. Bu tip finallerde oynamak sezon başlarında çok güzel ve motive edici" dedi.Maçın kadın hakemleri hakkında sorulan soruyu yanıtlayan 29 yaşındaki oyuncu, "Kadın hakem olması çok önemli. Ama bu durumu herhangi bir durum gibi görmemiz gerekiyor. Herhangi bir fark gözetmiyoruz. Bu durum bir ilk değil. Umuyorum bundan sonraki dönemde de dünya bu yönde evrilir ve bu şekilde devam eder. Kadınlar Dünya Kupası'nda güzel maçlar izledik. Bütün statlar doluydu. Yarınki maç da bu bakımdan iyi bir fırsat. Gayet doğal bir durum. Ben hiçbir sorun görmüyorum. Bizim odaklandığımız tek nokta iyi sonuç almak" diye konuştu."Abraham'a güveniyorum"Takımın genç oyuncularından Abraham'la ilgili olarak konuşan Azpilicueta, "Akademideyken Abraham'ı antrenman yaparken çok izledim ve ne kadar iyiye gittiğine bizzat şahit oldum. Abraham çok önemli bir oyuncu. Chelsea'nin A takımında genç yaşından bu yana yer alıyordu ve burada olmayı hak etti. Geçen sezon Aston Villa'da iyi bir performans sergiledi ve bu transfer gerçekleşti. Pazar günkü maçta gol atabilecek seviyedeydi. Kendisini motive etmeye devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki her gün daha da iyiye gidecektir. Ona güveniyoruz ve yarın gol atacağını umuyoruz. En üst düzeyde oynayacaktır. Umarım bize çok büyük zaferler kazandırır. Çok yetenekli ve üst düzey bir oyuncu. Gol atarsa kendisine olan güveni de artacaktır" açıklamasını yaptı.Pedro: "Kupayı kazanmak istiyoruz"Önemli bir final maçına çıkacaklarını söyleyen İspanyol yıldız Pedro ise kupayı kazanmak istediklerini söyleyerek, "Kazanmak istediğiniz zaman ve sezonun başında olduğu zaman, size cesaret veriyor. Zor bir maç olacak. Liverpool güçlü bir takım. Bizim de durumu iyi okumamız ve dikkatli davranmamız gerekiyor. İyi pozisyonlar yakalayarak gol atmamız gerekiyor. Sezona iyi başlamak için iyi bir olanak bu maç. Böyle bir kupayı sezon başında kazanmak güzel oluyor ve sezona kendinizi daha iyi hissederek başlıyorsunuz. Benim bu kupada 4. finalim. 3'ünü kazanamasam da güzel hatıralarım var bu kupada" dedi.Azpilicueta gibi kendisi de maçın kadın hakemlerini yorumlayan Pedro, "Futbolun niteliği ve değerleri açısından kadın hakem olması iyi bir haber. Yarınki maç için verilen kararın da doğru ve güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım güzel bir maç olacak. Bu durumdan dolayı da memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı."Chelsea ile finalde olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum"Takımın motivasyonunun çok yüksek olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Pedro, "Bu kupayı kazanmak istiyoruz. Tabii ki ben geçmişte başka bir takımda oynadım ama burada da varmak istediğim hedeflerim var. Chelsea ile başka bir finalde olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İyi bir maç oynayacağız ve kupayı kazanmak istiyoruz. Sezon başında iyi bir motivasyon olacaktır kupayı kazanmak. Takım olarak güçlü bir oyun ortaya koymamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA