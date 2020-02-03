Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal - Zafer Şensoy, Wellington
, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Kağan Miray Barış (Dk. 63 Eslem Öztürk), Issah, Ali Dere (Dk. 75 Muhamed Enes Durmuş), Cajic, İbrahim Yılmaz (Dk. 81 Diouf)
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Muhammed Gönülaçar, Fıratcan Üzüm, Serkan Göksu, Akabueze (Dk. 56 Bahadır Taşdelen), Mujan (Dk. 45 Gomis), Gimbert (Dk. 75 Mücahit Can Akçay)
GOLLER: Dk. 53 Issah, Dk. 84 Cajic (İstanbulspor) - Dk. 90+3 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)
SARI KARTLAR : İbrahim Yılmaz (İstanbulspor) - Akabueze, Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)
TFF 1'inci Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde İstanbulspor, sahasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 yendi.