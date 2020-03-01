Cesar Grup Ümraniyespor - Bursaspor: 1-1

STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Deniz Turgut, Gökmen Baltacı
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Glumac, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar (Dk. 70 Mücahit Can Akçay
), Nouri, Akabueze, Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Mujan), Gimbert (Dk. 86 Timur Temeltaş)
BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Burak Altıparmak (Dk. 79 Traore), Diarra, Cüneyt Köz, Anıl Karaer, Shehu, Tayfur Bingöl, Selçuk Şahin, Onur Atasayar, Seleznov (Dk. 67 Recep Aydın), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 87 Ali Akman)
GOLLER: Dk. 70 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor) - Dk. 6 Shehu (Bursaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 79 Shehu (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor), Burak Altıparmak, Kerem Can Akyüz (Kulübede) (Bursaspor)
İSTANBUL, - TFF 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile Bursaspor, Nouri ve Shehu'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.