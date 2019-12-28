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Cesar Grup Ümraniyespor - Büyükşehir  Belediye Erzurumspor: 1-2

STAT: Ümraniye Belediyesi ŞehirHAKEMLER: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Gökmen BaltacıCESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Lazar (Dk. 59 Gomis), Tarık Tekdal, Mehmet Sedef (Dk.

28.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:32 Cesar Grup Ümraniyespor - Büyükşehir  Belediye Erzurumspor: 1-2

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STAT: Belediyesi Şehir

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Gökmen Baltacı

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Lazar (Dk. 59 Gomis), Tarık Tekdal, Mehmet Sedef (Dk. 87 Bahadır Taşdelen),  Muhammed Gönülaçar, Emircan Altıntaş, Timur Temeltaş, Gimbert, Akabueze (Dk. 90 Yunus Emre Gedik)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Emrah Başsan (Dk. 90 Abdulcebrail Akbulut), Batuhan Artarslan, Merthan Açıl, Mücahit Albayrak, Obertan, Mehmet Murat Uçar, Scuk, İbrahim Akdağ (Dk. 69 Ba), Hasan Ayaroğlu (Dk. 67 Rashad Muhammed), Oltan Karakullukçu

GOLLER: Dk. 62 Alaaddin Okumuş (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 79 Oltan Karakullukçu, Dk. 82 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Oltan Karakullukçu, Hasan Ayaroğlu, İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Gomis, Burak Öğür (Cesar Grup Ümraniyespor)

TFF 1'inci Lig'in 17'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.



Baran Eraslan, Hakan Ceylan, Ümraniye, Spor

Kaynak: DHA

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