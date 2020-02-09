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Cesar Grup Ümraniyespor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-3

STAT: Ümraniye Belediyesi ŞehirHAKEMLER: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Gökhan BarcınCESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaadin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Timur Temeltaş (Dk. 46 Akabueze), Serkan Göksu (Dk. 39 Erdem Seçgin), Fıratcan Üzüm (Dk.

09.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:00Cesar Grup Ümraniyespor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-3

STAT: Belediyesi Şehir

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Gökhan Barcın

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaadin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Timur Temeltaş (Dk. 46 Akabueze), Serkan Göksu (Dk. 39 Erdem Seçgin), Fıratcan Üzüm (Dk. 65 Bahadır Taşdelen), Nouri, Gimbert

EKOL HASTANESİ BALIKERSİRSPOR: Vukovic, Hodzic, Batuhan İşçiler (Dk. 59 Abdülkadir Kayalı), Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü, Mrsic, Malle, Foxi (Dk. 82 Otoo), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 89 Emirhan Çakır), Anıl Taşdemir

GOLLER: Dk. 56 Foxi, Dk. 61 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 75 Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Mrsic, Hodzic, Serdar Güncü (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

İSTANBUL, - TFF 1'inci Lig'in 21'inci haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 56'ncı dakikada Foxi, 61'inci dakikada Rahmi Anıl ve 75'inci dakikada Malle kaydetti. Bu sonucun ardından Ekol Hastanesi Balıkesirspor puanını 28'e yükseltirken Cesar Grup Ümraniyespor'da 28 puanda kaldı.



Soner Maraş, Ümraniye, Spor

Kaynak: DHA

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