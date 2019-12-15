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Cesar Grup Ümraniyespor - Osmanlıspor: 1-0

STAT: Ümraniye Belediyesi ŞehirHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Kemal Elmas, Cem ÖzbayCESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Muhammed Gönülaçar, Gökhan Süzen, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 60 Lazar), Serkan Göksu, Akabueze (Dk. 70 Gomis), Emircan Altıntaş (Dk.

15.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:23Cesar Grup Ümraniyespor - Osmanlıspor: 1-0

STAT: Belediyesi Şehir

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Kemal Elmas, Cem Özbay

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Muhammed Gönülaçar, Gökhan Süzen, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 60 Lazar), Serkan Göksu, Akabueze (Dk. 70 Gomis), Emircan Altıntaş (Dk. 84 Emre Kurt), Gimbert

OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican (Dk. 86 Görkem Can Güner), Halil İbrahim Esen, Blagojevic, Ayuk, Barış Zeren (Dk. 55 Todorovic), Beykan Şimşek, Erdem Çetinkaya (Dk. 55 Okan Deniz)

GOL: Dk. 39 (Pen.) Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 81 Mehmet Sedef (Cesar Grup Ümraniyespor)

SARI KARTLAR:  Akabueze, Timur Temeltaş, Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor), Atakan Rıdvan Çankaya, Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Mehmet Yiğit (Osmanlıspor)

TFF 1'inci Lig'in 15'inci haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.


- İstanbul

Mehmet Sedef, Değerli Taş, Ümraniye, Spor

Kaynak: DHA

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