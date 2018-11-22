Cesare Prandelli'den Balotelli'ye Övgü Dolu Sözler: Hükümet Gibi Futbolcu

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran ve şu anda boşta olan teknik direktör Cesare Prandelli, İtalyan basınına röportaj verdi. İtalya Milli Takımı'nı değerlendiren Prandelli, tekrar kadroya dönen Balotelli hakkında konuşurken ''Mario Balotelli hükümet gibi bir futbolcu. İnsanları birbirine bölüyor. Seveni var, sevmeyeni var.'' sözlerini kullandı.

''BİR DAHA YURT DIŞINDA TAKIM ÇALIŞTIRMAM''

İtalya'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray, Valencia ve Al-Nasr'da başarısız dönemler geçiren İtalyan teknik adam, ''Bir daha hayatta yurt dışında çalışmam. La Liga, Premier Lig ve bazı milli takımlardan teklifler aldım ama hepsini reddettim. Çünkü artık yurt dışında çalışmak istemiyorum. Sadece İtalya'da çalışırım.'' dedi.

(Sporx)