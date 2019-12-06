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Cesedi 3 ay sonra bulunan Mine'yi eşi öldürüp ormana gömmüş

Almanya'nın Duisburg şehrinde eşi Mine'nin kaybolduğunu söyleyerek 7 Eylül'de polise başvuruda bulunan koca, genç kadını öldürdüğünü itiraf etti. 3 ay sonra, dün gece cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki Mine'nin kocası tarafından ormanlık alana gömüldüğü belirtildi.

06.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:18Cesedi 3 ay sonra bulunan Mine'yi eşi öldürüp ormana gömmüş

'nın Duisburg şehrinde 7 'de kaybolan ve kocası Ercan E.'nin 20 Ekim tarihinde polise kayıp başvurusunda bulunmasının ardından aranmaya başlanan 26 yaşındaki Mine O.'nun dün gece cesedi bulundu. Alman basınında yer alan haberlere göre, Mine O.'yu, kocasının öldürdüğü ve ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Kaybolan Mine O.'yu uzun süredir arayan Alman polisi, gelen bir ihbar üzerine ailenin garajında arama yaptı. Polis, aylardır ortalıkta olmayan Mine O.'ya ait kıyafetler ve cep telefonunu garajda görünce, zaten şüpheli olarak takip edilen koca Ercan E.'yi gözaltına aldı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Gece yarısına kadar süren ifadede Ercan E.'nin eşi Mine O.'yu öldürdüğünü ve cesedini de Untermaiderich semtinde bir okulun yanında bulunan ormanlık alana gömdüğünü polislere anlattığı kaydedildi. Ceset üzerine yapılacak otopsinin ardından 26 yaşındaki Mine O.'nun nasıl öldürüldüğünün ortaya çıkması bekleniyor.

Duisburg Polisi, Mine O. olayı ile ilgili bilgisi olan vatandaşların en yakın polis birimine bilgi vermelerini bekliyor.

KADIN CİNAYETLERİ DURMAK BİLMİYOR

Eskişehir'de Ayşe Tuba Arslan, eski eşi tarafından öldürülmüş, Arslan son bir yılda tam 23 suç duyurusunda bulunduğu ve hepsinin takipsizlikle sonuçlandığı ortaya çıkmıştı. Anestezi teknikeri Ayşe Karaman da 29 Temmuz'da Ankara'da erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Ö.T.'nin evinde ölü bulunmuştu. Türkiye'yi sarsan bir olay da geçen günlerde Ordu'da yaşanmıştı. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık günü cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak katledilmişti.


Almanya, Eylül, 3. Sayfa

HABER YORUMLARI (2)
HAHAHA:ne demişler; her toplum layık olduğu şekilde yönetilir. millet vekilleri çıkarlarına olacak bir karar alırken meclis 600 kişi bütün ülke için çalışırken masalar boş çalışmalar yok hak ettiğiniz gibi yaşarsınız siz seçtiniz onları !
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KARA KUYU:soy bozuk, hic bir sey yapamazsiniz, erkek cocuklarinizi ''aslan gibi evladim var '' diye yetistirirseniz aha bu olur. Bunlarla artik övünürmüsünüz aglar misiniz bu size kalmis bir sey.
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