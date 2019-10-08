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Çeşme'de, cesedi 48 gün sonra ağaca asılı halde bulunan gencin sır ölümünü taksi şoförü aydınlattı

Zonguldak'tan sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için İzmir'e gelen 23 yaşındaki gencin cesedi 48 gün sonra Çeşme'de ağaca asılı halde bulunmuştu. Gencin, Çeşme'de taksiden inip marketten urgan ipi satın aldığı ve taksi şoförüne de "Tatil için Çeşme'ye geldim. Bu iple kendime hamak yapacağım" dediği ortaya çıktı.

08.10.2019 09:34

Zonguldak'tan sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için İzmir'e gelen ve 48 gün sonra Çeşme'de ağaca asılı halde cesedi bulunan Mutlu Kıyar'ın ölümündeki sır perdesi aralandı.

Talihsiz gencin intihar mı ettiği yoksa intihar süsü verilerek cinayete mi kurban gittiği tartışılırken, Kıyar'ın telefon kayıtlarını ve görüştüğü kişileri mercek altına alan İzmir polisi, talihsiz gencin Çeşme'ye taksi ile gittiğini, aracı bir marketin önünde durdurarak urgan ipi satın aldığını tespit etti.

"BU İPLE KENDİME HAMAK YAPACAĞIM"

Yeniasır'ın haberine göre Kıyar'ın, ipi ne yapacağını soran taksi şoförüne de "Tatil için Çeşme'ye geldim. Bu iple kendime hamak yapacağım" dediği öğrenildi. İzmir'e geçen 11 Ağustos'ta sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmak için Zonguldak'tan gelen ve ölümüyle Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına da konu olan Mutlu Kıyar'la ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

"BEN İZMİR'E GELİYORUM, SENİ GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Kastamonu Üniversitesi Elektrik Enerji Üretimi İletim ve Dağıtım bölümü mezunu olan Kıyar'ın İzmir'e gelirken telefonla Manisa'da yaşayan 19 yaşındaki T.D.'yi aradığı belirlendi. 23 yaşındaki Kıyar'ın T.D'ye 'Ben İzmir'e geliyorum. Seni görmek için sabırsızlanıyorum' dediği ancak genç kızın 'Kapat telefonu. Konuşmak istemiyorum' diye yanıt verdiği öğrenildi. Kıyar'ın beklenmedik bu cevap üzerine büyük moral bozukluğu yaşadığı ve tatil beldesi Çeşme'ye gitmeye karar verdiği ortaya çıktı.

AĞRI KESİCİ ALMAK İÇİN DURDURMUŞ

Kıyar'ın Çeşme'ye gitmek için bir taksiye binerken T.D'ye hediye aldığı fincan takımını ve bilekliği attıktan sonra şoföre başının ağrıdığını söyleyerek eczaneden ağrı kesici aldığı tespit edildi. Sonra başka taksiye binen Kıyar'ın, bu kez bir marketten urgan ipi satın aldığı ve taksi şoförüne "Tatil için Çeşme'ye geldim. Bu iple kendime hamak yapacağım" dediği ortaya çıktı. Kıyar ardında herhangi bir not bırakmamıştı.

Çeşme'de, cesedi 48 gün sonra ağaca asılı halde bulunan gencin sır ölümünü taksi şoförü aydınlattı

Zonguldak, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(25)
ZEKİ:açık alanda sigara yasaklansın, içen kanalizasyon şebekesine inip içsin
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0 1
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ADINIZI YAZIN:bizim devlet hala sigaraya içkiye zam yapma peşinde. . . . .
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12 12
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ALİ:deiğermiydi yazık ettin gençliğine. allah ana babasına sabır versin
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23 0
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VATANDAŞ:sonuçta deveyi yardan uçuran bir tutam ot olmuştur. . . . !!! değermiydi peki elbette ki hayır. . . !!!
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12 0
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TAKAVİT:ya ben anlamiyom bu bizim imamlar ne kadar ikiyuzlu gecen vaazda kendi canina kiyanin cenaze namazi kilinmaz derler ama her onune gelenin cenaze namazini da kilarlar bu isde randmi var nedir
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3 14
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DOĞRUCU ADAM:Bir kız için değer mi be kardeşim. . . ?
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76 1
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PHİLOSOPHY:Bir kız için değil, bundan sonra hiç bir kızı da istemiyorum demektir bu. Sadece kendini öldürmüyor aslında. İki gözüyle gördüğü dünyayı ortadan kaldırıyor. Ayrıca intihara meyilli olduğunu da eklemek lazım. Bu olay bardağı taşıran son damla olmuş. . .
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3 1
HASAN:bu işler iman zayıflığından oluyor imanı eksik olan her şeyi kafasına takar
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17 6
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COMOLOKKO:Ha gurban hee o yüzden ülkenin çoğunluğu işe girmek için torpile başvuruyo çoğunluğu araba ve ev alıyo faizle.
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2 0
01:Dünyaya bir kez gelme hakkımız var, tekrarı yok. Milyarlarca insanın olduğu bu dünyada, bir kişi için hayatımızı bitirmek olmaz. Her şeye rağmen hayat güzel be kardeşim. yazık olmuş
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4 0
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