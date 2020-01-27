İntihar eden kadının üzerinden ' Canımdan bezdim' notu çıktı

Antalya'nın Konyaaltı sahili açıklarında cesedi bulunan İran uyruklu Chonoor Younesi adlı kadının üzerinden ' Yaşamak istemiyorum, canımdan bezdim' yazılı Türkçe not çıktığı ortaya çıktı. İntihar ettiği söylenen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldı.

CESEDİ BALIKÇILAR FARK ETTİ

Olay, Antalya'nın Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Konyaaltı sahili açıklarında bir kadın cesedi olduğunu gören balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denizden çıkardıkları cesedin İran'lı Chonoor Younesi isimli kadına ait olduğunu belirlendi.

ÜZERİNDEN TÜRKÇE YAZILI NOT ÇIKTI

İntihar ettiği üzerine durulan İran vatandaşı Chonoor Younesi'nin üzerinden Türkçe yazılı bir not çıktı. Türkçe Notta, 'Yaşamak istemiyorum, canımdan bezdim' yazıldığı belirtildi.

ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılan kadının otopsi incelemesi tamamlandıktan ülkesi İran'a gönderileceği bildirildi.