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Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar

Kayseri'de 11. kattan düşen kadın hayatını kaybeden kadının cesedini görmek isteyen vatandaşlar, apartman demirlerine tırmandı.

13.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:16

'nin ilçesinde 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Çevrede toplanan meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İlçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi İyilik sokak üzerinde meydana gelen olayda, A.E., 11. katın penceresinden aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaptığı kontrollerde A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyan A.E.'nin yakınları, sinir krizi geçirdi. A.E.'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

MERAKLI VATANDAŞLAR PES DEDİRTTİ

Öte yandan polis ekipleri çevrede inceleme yaparken meraklı vatandaşlar ise çalışmaları incelemek için birbiriyle yarıştı. Toplanan kalabalıktaki bazı vatandaşlar, cesedi görebilmek için polisin tüm uyarılarına rağmen apartman demirlerine tırmandı.

Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar

Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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