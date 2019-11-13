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Cesedi görmek için demirlere tırmandılar

Cesedi görmek için demirlere tırmandılar 11. kattan düşen kadın hayatını kaybettiKAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

13.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:48
Cesedi görmek için demirlere tırmandılar
11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
KAYSERİ - 'nin ilçesinde 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Çevrede toplanan meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe mahallesi İyilik sokak üzerinde meydana gelen olayda, A.E., 11. katın penceresinden aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. , çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaptığı kontrollerde A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyan A.E.'nin yakınları, sinir krizi geçirdi. A.E.'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Cesedi görmek için birbirleriyle yarıştılar
Öte yandan polis ekipleri çevrede inceleme yaparken meraklı vatandaşlar ise çalışmaları incelemek için birbiriyle yarıştı. Toplanan kalabalıktaki bazı vatandaşlar, cesedi görebilmek için polisin tüm uyarılarına rağmen apartman demirlerine tırmandı.
Cesedi görmek için demirlere tırmandılar

Melikgazi, Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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