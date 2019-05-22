Cesedi Otopsiye Götürecek Para Bulamayınca Örtüye Sarıp Araba Üzerinde Taşıdılar

Rusya'da köyünde yaşadığı barakada yaşamını yitiren Mikhail Sedykh'ı ailesi parası olmadığı için otopsiye götüremedi. Sedykh'ın yakın arkadaşı cenazeyi yatak örtüsüne sarıp ayaklarına çorap geçirdikten sonra otomobilin üzerine bağlayıp otopsiye götürdü. Yolculuk boyunca araba üzerindeki cesedi görenler gözlerine inanamadı.
YATAK ÖRTÜSÜNE SARIP ÇORAP GİYDİRDİ
Annesi tarafından barakasında canlı bulunan gencin ailesi kendisini otopsiye götürmek için yol masrafı karşılayacak para bulamayınca ölen Mikhail'in bir arkadaşı cenazeyi yatak örtüsüne sarıp ayaklarına çorap geçirdikten sonra otomobilin üzerine bağlayıp otopsiye götürdü. Yaklaşık 50 kilometre süren yolculukta adamın cansız bedenini arabanın üzerinde görenler, gözlerine inanamadı.
Çevredekilerin olayı polise haber vermesinden sonra savcılık Mikhail Sedykh'ın kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için soruşturma başlattı.
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