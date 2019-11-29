Haberler » Güncel » Cesedi toprağa gömülü bulundu - Haber

Cesedi toprağa gömülü bulundu

İstanbul'da Ekim ayından beri kayıp olarak aranan ve kaçırılıp öldürüldüğü belirlenen Çinli kadının cesedi, Bilecik'te çiftlik evinin bahçesinde yaklaşık 60 santimetre toprağa gömülü bulundu.

29.11.2019 22:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:40Cesedi toprağa gömülü bulundu
'da Ekim ayından beri kayıp olarak aranan ve kaçırılıp öldürüldüğü belirlenen Çinli kadının cesedi, Bilecik'te çiftlik evinin bahçesinde yaklaşık 60 santimetre toprağa gömülü bulundu. evinin ise bir Uygur Türküne ait olduğu belirlendi.
Alınan bilgilere göre. İstanbul'da bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu (31) 2 Ekim'de yaptığı kaza sonrası ortadan kayboldu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu da Lisha Yu'nun bulunması için devreye girerken, olayla ilgili 4 kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri sonrası Lisha Yu'nun cesedinin Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray köyü Yuvaköy mevkiinde Uygur Türkü Muhammet isimli şahsa ait 30 dönümlük bir çiftlik evinde toprağa gömülü olduğu bilgisine ulaşıldı. İstanbul'da kurulan özel ekip, Söğüt'teki etrafı tel örgülerle çevrili çiftlik evine gelerek, Lisha Yu'nun cesedini bulmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri ellerinde kazma ve küreklerle gözaltına alınan şüphelilerin gösterdiği yeri kazarlarken, yaklaşık 60 santimetre derinlikte Yu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Ceset Söğüt Belediyesine ait cenaze aracı ile Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarma ve polis çiftlik evi etrafında önlem alırken, ev sahibinin evi yazlık olarak kullandığı ve ekipler tarafından halen arandığı öğrenildi.
(İbrahim Sünetci/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Çiftlik, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:50 Burdur'da gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı
22:45 Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı
22:44 Son dakika: Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: Yaralılar var
22:41 "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması
22:40 Cesedi toprağa gömülü bulundu
22:37 Kuşadası sağanak yağışa teslim oldu.
22:27 Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
21:31 Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak
21:30 TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı
21:16 2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi
21:15 İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:30 İBB'nin Boğaz'daki arsasının satışına AK Partili meclis üyeleri izin vermedi
05:45 Reuters: Katar Dışişleri Bakanı, geçen ay Suudi Arabistan'a gitti
29.11.2019 22:50:25