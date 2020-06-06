Cesedinden önce katilleri bulundu

Cesedinden önce katilleri bulunduMERSİN'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde bulunan kan, cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Mehmet Ünlü'nün (31) cesedinden önce katillerini buldurdu.

06.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:44
Cesedinden önce katilleri bulundu
MERSİN'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde bulunan kan, cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Mehmet Ünlü'nün (31) cesedinden önce katillerini buldurdu.
Katil zanlıları yakalandıktan 2 gün sonra, cansız bedeni vatandaşlar tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde, uçurum kenarında bulunan Ünlü'nün alacak meselesine kurban gittiği saptandı.
ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇ, FAİLLERİ YAKALATTI
Jandarma, 1 Haziran gecesi, Mersin'in Anamur ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde bir aracı şüphe üzerine takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda durdurulan araçtan inen bir kişi, gecenin karanlığından faydalanarak ormanlık alana kaçıp, izini kaybettirdi. Araçta yapılan incelemede ise kan lekeleri, doku parçaları ve ateşli silah izi tespit edildi. Aracın suça karışmış olma ihtimali üzerine özel bir ekip kuruldu. Özel ekip, yaptığı çalışmayla aracın Ö.D. tarafından kiralandığını, Ö.D.'nin Mehmet Ünlü ve U.B. ile birlikte Alanya'ya gittiğini, Ünlü olmadan geri döndüğünü saptadı.
Ö.D. Diyarbakır'da, U.B. ise Anamur ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanırken, 4 kişi de farklı adreslerde gözaltına alındı. Araçtaki kan sorulan şüpheliler, birlikte Alanya'ya gittikleri Mehmet Ünlü'yü yolda alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldürüp, cesedini uçurum kıyısına attıklarını anlattı. Konu, Alanya Jandarma Komutanlığı'na iletildi.
3 Haziran günü ise Antalya'nın Alanya ilçesine bağl Mahmutlar-Sarıveliler Yolu Kuş Yuvası mevkisinde, uçurum kenarında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, jandarmayı aradı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, şahsın 31 Mayıs günü Mersin'den kayıp başvurusu yapılan ve Anamur'da yakalanan zanlılarının öldürdüklerini söyledikleri Mehmet Ünlü olduğunu belirledi.
Şüpheliler, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi Cesedinden önce katilleri bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Anamur, Alanya, Güncel, Haber

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