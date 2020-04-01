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Cesedini oksijen tüpünü değiştirmeye gelen görevliler buldu

Cesedini oksijen tüpünü değiştirmeye gelen görevliler buldu Denizli'de 59 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Denizli'de yalnız yaşayan 59 yaşındaki şahıs, solunum cihazının tüpünü değiştirmeye gelen görevli tarafından ölü olarak bulundu.

01.04.2020 23:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:56

Cesedini oksijen tüpünü değiştirmeye gelen görevliler buldu

Denizli 'de 59 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

DENİZLİ - Denizli'de yalnız yaşayan 59 yaşındaki şahıs, solunum cihazının tüpünü değiştirmeye gelen görevli tarafından ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan 59 yaşındaki Ali Farazi, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Solunum cihazı kullanan Farazi, cihazının oksijen tüpü bittiği için tüp istedi. Akşam saatlerinde solunum cihazının tüpünü değiştirmeye gelen genç Farazi'nin yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Görevli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Farazi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cesedini oksijen tüpünü değiştirmeye gelen görevliler buldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, 3. Sayfa

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Cesedini oksijen tüpünü değiştirmeye gelen görevliler buldu
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