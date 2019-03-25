Ceset Bulduğu İhbarını Yapan Kişi, Katil Zanlısı Olarak Tutuklandı

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Konya'nın Çumra ilçesinde arkadaşını evinin bahçesinde ölü bulduğu ihbarını yapan kişi, cinayet zanlısı olarak tutuklandı.Çumra ilçesinde birlikte alkol aldıkları Veysel Akman'ı (42) evinin bahçesinde ölü bulduğu ihbarını yaptıktan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan Mustafa Koyuncu (45) ve beraberindeki iki kişinin işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan, ihbarı yapan Mustafa Koyuncu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken M.S. ve B.K. serbest bırakıldı.İlçeye bağlı Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Koyuncu, 21 Mart'ta 112 Acil Servis'i arayarak beraber alkol aldıkları Veysel Akman'ı evinin bahçesinde ölü bulduğu ihbarını yapmıştı.Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk incelemede Akman'ın başında darp izi olduğunu belirlemiş, ihbarı yapan Koyuncu ile beraberindeki M.S. ve B.K'yi gözaltına almıştı.Koyuncu'nun jandarmadaki ifadesinde, kendisine bir miktar borcu bulunan Akman'la akşam alkol aldıklarını, parayı istemesi üzerine alkolün de etkisiyle kavga ettiklerini ve başına sert bir cisimle vurduğunu, ardından evin bahçesinde bulunan köpek kulübesinin önüne attıklarını söylediği öğrenilmişti.