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Çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı

Beylikdüzü'nde, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı.

22.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:20
'nde, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı.
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahallesi Bulvarı'nda bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Araçtaki 4 kişiden Serkan (38) ve İbrahim Ç'nin (51) üzerinde uyuşturucu hap bulundu.
Diğer şüpheliler Ahmet Ç'nin (46) 6 suçtan, üzerinde Fatih B. adına düzenlenmiş eski tip sahte kimlik bulunan Soner B'nin 37 suçtan arandığı belirlendi. Zanlılar gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada ise hurdaya ayrılmış araç üzerine kayıtlı 2 plaka, otomobil beyni, otomobil immobilizeri, anahtar törpüsü, 8 oto anahtarı, 2 somun anahtarı, 3 tornavida, lokma anahtarı, kerpeten ve alyan bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Ç. ve Soner B. tutuklandı, Serkan Ç. ve İbrahim Ç. serbest bırakıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, Hürriyet, Yakuplu, Güncel

Kaynak: AA


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