Haber, Son Dakika, Haberler

Çeşitli suçlardan aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde 15 ayrı suçtan aranan ve 9 yıl önce cezaevinden izinli çıktıktan sonra firar eden hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

07.05.2020 20:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:12
İzmir'in Menderes ilçesinde 15 ayrı suçtan aranan ve 9 yıl önce cezaevinden izinli çıktıktan sonra firar eden hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.
Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında kimlik sorgulaması yaptıkları kişinin sahte kimlik kullandığını belirledi.
Yapılan detaylı incelemede kişinin, 2011'de Antalya'nın Alanya ilçesindeki cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen B.A. olduğu tespit edildi.
B.A'nın üst aramasında farklı kişilere ait 3 banka kartı da bulundu.
Resmi belgede sahtecilik, tehdit, hakaret gibi 15 suçtan araması bulunan ve gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi. Çeşitli suçlardan aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Menderes, İzmir, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere’de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haberler
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen’in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Batman’da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Haberler
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Sağlık Bakanlığı, İngiltere’ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi Haberler
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi Haberler
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Haberler››Güncel››Çeşitli suçlardan aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:42: Darende'de Trafik Haftası etkinliği - Haber 21:37: Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott: Türkiye'den yollanan ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberler doğru değildir - Haber 21:37: Türkiye'den İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarına yardım - Haber 21:32: Kongo Cumhuriyeti IMF'den 500 milyon dolarlık acil yardım istedi - Haber 21:32: İngiliz Büyükelçi Chilcott: "Türkiye'den (İngiltere'ye) yollanan ekipmanın kullanılamaz halde... - Haber 21:19: Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz - Haber 21:09: Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi - Haber 19:21: Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi - Haber 08:31: Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran - Haber