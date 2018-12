'Çeşitli Yönleriyle 2. Abdülhamid ve Dönemi" Paneli

07 Aralık 2018 Cuma 14:49



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, "Osmanlı devlet gemisi korkunç fırtınalı sularda her tarafından çatırdamaya başlamışken 2. Abdülhamid, 33 yıllık hükümdarlığı süresinde gemiyi batmaktan kurtarıp, sahil-i selamete çekmeye, sakin bir körfeze getirip her tarafını onarmaya gayret etmiştir." dedi.Prof. Dr. Taş, Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Oğuz-Türkmen Uygulama ve Araştırma Merkezi ve üniversite tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Çeşitli Yönleriyle 2. Abdülhamid ve Dönemi" panelinde yaptığı konuşmada, 2. Abdülhamid'in yakın tarihte en az anlaşılan tarihi şahsiyetlerden birisi olduğunu belirterek, kişiliğinin çoğu zaman siyasi sebeplerle ve kasıtlı olarak çarptırılarak aksettirildiğini ve tarihi gerçeklerin perdelendiğini söyledi.Bu durumun kendiliğinden 2. Abdülhamid döneminin yanlış bilinmesine ve yorumlanmasına sebep olduğunu dile getiren Taş, şöyle konuştu:"2. Abdülhamid, Osmanlı Devleti'nin son döneminin en önemli ve en ilgi çekici şahsiyetidir. Devletin başına en hassas, ağır tehdit ve tehlikelerle dolu bir zamanda geçmiş, devlet başkanlığını teslim almasıyla birlikte kendisini meşum 93 harbinin içinde bulmuştur. Osmanlı devlet gemisi korkunç fırtınalı sularda her tarafından çatırdamaya başlamışken II. Abdülhamid, 33 yıllık hükümdarlığı süresinde gemiyi batmaktan kurtarıp, sahili selamete çekmeye, sakin bir körfeze getirip her tarafını onarmaya gayret etmiştir."Taş, tarih ve yakın geçmişin, bugünü aydınlatıp gerçekçi tahliller yapmaya imkan verdiğini ve geleceği hesaplamaya yardımcı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Fakat söz konusu tarihin bizlere en doğru şekilde aktarılması, çarpıtılmamış olması şarttır. 2. Abdülhamid ve dönemi hakkında bu imkana en azından geçmişte tam olarak sahip olduğumuzu söyleyemeyiz. Devletimizin başında 33 sene icraat yapmış bir padişah hakkında aktarılan yanlış bilgi ve iftiralar sadece nesillerin yanlış bakış açılarına saplanmaları ile sonuçlanmamış, aynı zamanda aleyhimize olanların ekmeğine yağ sürmüştür. Bugün ise artık gerçeği tam olarak bilme zaruretimiz vardır. Bu ancak dürüstlükten ayrılmayan ve ilim haysiyetine sahip tarihçilerin çalışmaları ve bunların söylenip yayınlanması ile mümkün olacaktır."Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Tetik'in de katıldığı panel, panelistlerin 2. Abdülhamid'in hayatı ve icraatlarının yer aldığı sunumlarıyla sona erdi.