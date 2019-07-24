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ÇESK'in yeni başkanı milli sporcu Hasan Akan oldu

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün (ÇESK) olağanüstü kongresinde başkanlığa Çayırova Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda milli kick boksçu Hasan Akan seçildi.

24.07.2019 17:18 ÇESK'in yeni başkanı milli sporcu Hasan Akan oldu
Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün (ÇESK) olağanüstü kongresinde başkanlığa Çayırova Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda milli kick boksçu Hasan Akan seçildi. Belediye toplantı salonunda gerçekleşen genel kurulda güçlü bir yönetim oluşturan ÇESK'in yeni başkan milli sporcu Hasan Akan başkanlığındaki yeni yönetimde belediye meclis üyeleri Muhsin Ateş ve Bekir Bilgiç ile Muhammed Nizamoğlu, Harun Yaşaroğlu ve Metin Keskinoğlu görev yapacak. - KOCAELİ

Çayırova, Spor

Kaynak: İHA

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