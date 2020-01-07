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Çeşme açıklarında 199 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan ve lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan, çoğunluğu Suriye uyruklu 199 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

07.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:10 Çeşme açıklarında 199 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in ilçesinde, yasa dışı yollardan ve lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan, çoğunluğu uyruklu 199 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri geçen pazar günü gelen ihbarlarla, harekete geçti. Uçburun ve Karaabdullah Burnu açıklarında durdurulan 5 ayrı lastik botta 101'i Suriye, 50'si Filistin, 34'ü Afganistan, 3'ü Kongo, 2'si Mısır, 2'si Somali, 2'si Senegal, 1'i Haiti, 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Gine, 1'i Dominik ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere 199 göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Suriye, Çeşme, Güncel

Kaynak: DHA

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