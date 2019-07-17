17.07.2019 10:19
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Çeşme açıklarında 39 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme açıklarında 39 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta 39 kaçak göçmen yakalandı.

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta 39 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazartesi gecesi Çeşme açıklarındaki Karaada kuzeyinde bir lastik bot olduğunu belirledi. Bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan geçiş yaptığını tespit eden ekipler, hemen lastik botu durdurdu. Lastik botta 36'sı Suriye, 3'ü Filistin uyruklu toplam 39 kaçak göçmen yakaladı. 13'ü erkek, 7'si kadın, 19'u çocuk olan kaçak göçmenler, kimlik tespitinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
Çeşme, Güncel

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