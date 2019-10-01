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Çeşme açıklarında görülen balina ve yavrusu şaşırttı

Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da tekneyle denize açılan vatandaşlar, balina ve yavrusuyla karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı. Balinaların görüntüleri, olaya şahit olan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

01.10.2019 10:29

İzmir Alaçatı'da tekneyle denize açılan vatandaşlar, açıklarda balina ve yavrusuyla karşılaşınca şaşkına döndü.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da yavrusu ile birlikte ilerleyen dev balina görüntülendi. Tekneyle denize açılan vatandaşlar, balina ve yavrusuyla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

GÖREN CEP TELEFONUNA SARILDI

Balinaların görüntüleri, olaya şahit olan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Söz konusu ilginç olay, tanınmış bir gazeteci tarafından da bugün bir köşe yazısına konu edildi.

SÜRÜ HALİNDE GEZİYORLAR

Öte yandan daha önce Kıbrıs ve Muğla Fethiye açıklarında kimi zaman sürü halinde yüzden balinalar amatör balıkçılar tarafından görüntülenmişti.

Çeşme açıklarında görülen balina ve yavrusu şaşırttı

Alaçatı, İzmir, Çeşme, Yaşam, Güncel

Kaynak: İHA

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