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Çeşme açıklarında gülümseten görüntü

İzmir Alaçatı'da tekneyle denize açılan vatandaşlar, açıklarda balina ve yavrusuyla karşılaşınca şaşkına döndü.

01.10.2019 11:10
İzmir Alaçatı'da tekneyle denize açılan vatandaşlar, açıklarda balina ve yavrusuyla karşılaşınca şaşkına döndü.
Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da yavrusu ile birlikte ilerleyen dev balina görüntülendi. Tekneyle denize açılan vatandaşlar, balina ve yavrusuyla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balinaların görüntüleri, olaya şahit olan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Söz konusu ilginç olay, tanınmış bir gazeteci tarafından da bugün bir köşe yazısına konu edildi.
Öte yandan daha önce Kıbrıs ve Muğla Fethiye açıklarında kimi zaman sürü halinde yüzden balinalar amatör balıkçılar tarafından görüntülenmişti.
(İHA)
Çeşme açıklarında gülümseten görüntü

Alaçatı, İzmir, Çeşme, Güncel

Kaynak: İHA

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