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Çeşme Bazlama Kahvaltı kapısını hayvan dostlarınıza da açtı

Uzun ve keyifli bir kahvaltı sırasında hayvan dostlarından ayrılmak istemeyen herkesi zengin sofralarına davet eden hayvan dostu mekan, dostlarınız için ihtiyacınız olan mama ve su kaplarını da veriyor

09.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:41Çeşme Bazlama Kahvaltı kapısını hayvan dostlarınıza da açtı

Evcil hayvan sahiplerinin en büyük sıkıntılarından biri, minik dostlarıyla birlikte gidebilecekleri mekan sayısının az olması. Hem karınları hem gönülleri doyuran, hayvan dostu mekan Bazlama Kahvaltı, dostlarınızdan ayrılmanıza izin vermiyor ve evcil dostlarınızla da sosyalleşebileceğiniz bir ortam sunuyor.

& ;Her sabah kapılarını "doymadan kalkmak yasak" sloganıyla açan Çeşme Bazlama Kahvaltı, evcil hayvanlarıyla sadece yürüyüşlerde değil, özel anlarında da birlikte olmak isteyenlere kapılarını açıyor.& ;


Çeşme, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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