Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Çeşme Belediyesi'nden videolu 'Evinde kal Çeşme' çağrısı - Haberler

Çeşme Belediyesi'nden videolu "Evinde kal Çeşme" çağrısı

Çeşme Belediyesi'nden videolu "Evinde kal Çeşme" çağrısı Çeşme Belediyesi, koronavirüs salgını tehlikesine karşı video hazırlayarak, "Evinde kal Çeşme" çağrısı yaptı.

25.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:57
Çeşme Belediyesi'nden videolu "Evinde kal Çeşme" çağrısı
İZMİR - Çeşme Belediyesi, koronavirüs salgını tehlikesine karşı video hazırlayarak, "Evinde kal Çeşme" çağrısı yaptı.
Çeşme Belediyesi tarafından hazırlanarak, sosyal medya sayfalarında yayınlanan videoda, Çeşmeliler, "Evinde kal Çeşme" çağrısı yaptı.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da hazırlanan videoda yaptığı çağrıda, "Sevgili Çeşme ailem, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine harfiyen uyacağız. Bizler, Çeşme Belediyesi olarak, tüm tedbirleri aldık ve almaya devam edeceğiz. Sizler de bu mücadeleye evlerinizde kalarak, bizlere destek vereceksiniz. Sağlığın için, ailen için, büyüklerin için 'Evde kal Çeşme', 'Evde kal Türkiye' " dedi. Çeşme Belediyesi’nden videolu ’Evinde kal Çeşme’ çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çeşme Belediyesi, Çeşme, Yerel

Haberin Videosu :

Çeşme Belediyesi'nden videolu "Evinde kal Çeşme" çağrısı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

22:19: THY, yolcu uçaklarıyla kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor - Haberler 22:15: Başkent'te 'korona'ya karşı dua edildi - Haberler 22:14: Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri - Haberler 22:11: Zifte yapışan 1 köpek ve 5 kaplumbağa 2 gün kurtarılmayı bekledi - Haberler 22:08: Bakan Çavuşoğlu: "69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik" - Haberler 21:27: Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız 20:32: Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı - Haberler 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 19:01: ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor - Haberler 17:46: İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler