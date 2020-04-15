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Çeşme Belediyesi personeline Koronavirüs eğitimi

Belediye personeli sosyal mesafe kuralına uyarak, "Ellerimizi iyice yıkayalım", "Maskesiz sokağa çıkmayalım" yazan kağıtlarla belediye hizmet binası önünde vatandaşları da uyararak, sosyal farkındalık yarattı.

15.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:08
Çeşme Belediyesi personeline Koronavirüs eğitimi

Başkan Oran, "Çeşme ailemin sağlığını koruyabilmek, ve onlara daha iyi hizmet verebilmek için hala görev başında olan belediye personelimiz bizim için çok kıymetli, bu nedenle eğitimlerimize devam ediyoruz" dedi.

Dünyayı alarma geçiren Koronavirüs salgını ile ilgili Çeşme Belediyesi çalışanlarına bilgilendirme eğitimleri vermeye devam ediyor. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın talimatıyla Koronavirüs ile mücadele kapsamında belediyede görev yapan İş Yeri Hekimi doktoru Gül Gürsoy tarafından belediye personeline Koronavirüs eğitimi verildi. Sosyal mesafe kuralına uyarak, "Ellerimizi iyice yıkayalım", "Maskesiz sokağa çıkmayalım", "Sağlıklı beslenerek kendimizi koruyalım", "Sosyal mesafemizi koruyalım" yazan kağıtlarla belediye hizmet binası önünde vatandaşları da uyaran belediye personeli sosyal farkındalık yarattı.

İş Yeri Hekimi Dr. Gül Gürsoy, koronavirüs ile mücadelede kişisel hijyen uyarısı yaparak özellikle el yıkama konusunda özen gösterilmesi gerektiğini bir kez daha kaydetti. Gürsoy, eğitim sonunda belediye personelinin konuyla ilgili sorularını da cevapladı.

"Belediye personelimizin sağlığı bizim için çok önemli"

Koronavirüse karşı alınan tedbirleri yoğunlaştıran Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Zor günler yaşıyoruz. Çeşme ailemin sağlığını koruyabilmek ve ilçemize daha iyi hizmet edebilmek için görevi başında olup, çalışmak zorunda kalan belediye personelimiz var. Onların da sağlığı bizim için çok önemli. Sürekli dışarıdalar ve evlerine gidip ailelerine bulaştırmalarını asla istemiyoruz. Bu konuda çok hassas davranarak, Koronavirüs eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu günleri hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Çeşme Belediyesi, Koronavirüs, Çeşme, Güncel
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