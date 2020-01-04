Haberler » Spor » Çeşme Belediyespor'dan talihsiz başlangıç - Spor

Çeşme Belediyespor'dan talihsiz başlangıç

Çeşme Belediyespor, Süper Amatör Lig'in ikinci devresinin ilk maçında, sahasında 1-0 yenilerek, talihsiz bir başlangıç yaptı.

04.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:18 Çeşme Belediyespor'dan talihsiz başlangıç
Belediyespor, Süper Amatör Lig'in ikinci devresinin ilk maçında, sahasında 1-0 yenilerek, talihsiz bir başlangıç yaptı.

Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda mücadele eden, ligin ilk devresini 22 puanla 3. sırada tamamlayan Çeşme Belediyespor, ligin ikinci devresinin ilk maçında, Belediyespor'u konuk etti.

Maçın ilk yarısı, her iki takımında kontrollü oynaması, zaman zaman buldukları gol pozisyonlarını değerlendirememesi üzerine golsüz tamamlandı.

Çeşme Belediyespor gol fırsatlarını değerlendiremedi

Maçın ikinci yarısının başında, Çeşme Belediyespor ilk talihsizliğini yaşadı. Çeşme Belediyespor Kaptanı Kaleci İbrahim Gören, sakatlanarak oyundan ayrıldı. Maçın 60. dakikasında, Güzelbahçe Belediyespor'un 9 numaralı oyuncusu, kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı. 10 kişi kalmasına rağmen oyundan düşmeyen Güzelbahçe Belediyespor, 80. dakikada bulduğu gol fırsatını değerlendirerek, 1-0 öne geçti. Yediği golün ardından baskısını arttırarak, maç sonuna kadar adeta tek kale oynayan Çeşme Belediyespor, girdiği çok sayıdaki gol pozisyonunu değerlendiremeyerek, maçtan 1-0 yenik ayrıldı. - İZMİR

Güzelbahçe, Çeşme, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:36   Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da teknik direktörlüğe Tarık Daşgün getirildi - Spor
18:34   İstanbulspor hazırlıklarını sürdürdü - Spor
18:33   Uğur Tütüneker: "Erkan Zengin kalibre yükseltir" - Spor
18:30   Uğur Tütüneker: Erkan Zengin kalibre değiştirir - Spor
18:24   Galatasaray Doğa Sigorta: 96 - Gaziantep Basketbol: 84 - Spor
18:20   Ndiaye, 1000 tane Trabzonspor forması alacağını açıkladı - Spor
17:45   Son Dakika: Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi - Spor
17:27   Süper Lig ekibi Kayserispor'un ismi değişti - Spor
16:43   Damien Comolli, Fabio Coentrao ile anlaşma sağladı - Spor
16:39   Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek - Spor
4.01.2020 18:49:59