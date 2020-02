Çeşme Belediyespor, lider Halilbeylispor ile berabere kaldı

Lig lideri Halilbeylispor'u konuk eden Çeşme Belediyespor, maçın ilk yarısında elde ettiği üstünlüğünü koruyamayarak, ikinci yarıda yediği golle 1-1 berabere kalınca Play Off şansını da zora soktu.Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda mücadele eden Çeşme Belediyespor, ligin 18. haftasında, lig lideri Halilbeylispor'u konuk etti. Zorlu rakibi karşısında etkili olan Çeşme Belediyespor, maçın 15. dakikasında Fırat Çetin'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Attığı golün ardından rakip sahada etkili olmayı sürdüren Çeşme Belediyespor, gol fırsatlarını değerlendiremedi. Halilbeylispor da yaptığı ataklardan gol çıkaramayınca, ilk yarı Çeşme Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Maçın ikinci yarısına her iki takım da hızlı başlarken, 78. dakikada golü bulan taraf Halilbeylispor oldu. Yediği golün ardından Çeşme Belediyespor galibiyeti getirecek gol arayışlarını sürdürse de zorlu rakibi karşısında galibiyet golünü bulamadı. Oldukça sert geçen ve çok sayıda sarı kartın çıktığı karşılaşma, 1-1 berabere sonuçlandı.Zorlu rakibi karşısında beraberliğe sevinemeyen Çeşme Belediyespor, puanını 30'a çıkararak, lig sıralamasında altıncı oldu. Halilbeylispor ise puanını 38'e yükselterek, lig liderliğini sürdürdü. Ligin bitimine 4 hafta kala altıncı sıraya gerileyen Çeşme Belediyespor, Play Off şansını da zora soktu."Hak ettiler"Maçın ardından kısa bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, "Karşı takım lider. Avantajı kullanıyor. Dirençli oynuyorlar. Evet, futbol adına bir şey yok ama, forma aşkına oynuyorlar. Hak ettiler. Sahamızdan bir puanla ayrıldılar. Bu beraberlikle Play Off'a katılma şansını da büyük ihtimalle kaybettik. Üzgünüz" diye konuştu. - İZMİR