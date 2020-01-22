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Çeşme Belediyespor olaylı maçın ardından teknik direktör değişikliğine gitti

Süper Amatör Lig Güney Grubunda mücadele veren Çeşme Belediyespor, Alaçatıspor yenilgisinin ardından teknik direktör değişikliğine gitti.

22.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:27Çeşme Belediyespor olaylı maçın ardından teknik direktör değişikliğine gitti
Süper Amatör Lig Güney Grubunda mücadele veren Belediyespor, Alaçatıspor yenilgisinin ardından teknik direktör değişikliğine gitti.

Süper Amatör Lig'de mücadele veren Çeşme Belediyespor, olaylı Alaçatıspor maçında aldığı yenilginin ardından, Teknik Direktör Zafer Çağın ile yolları ayırdı.

Çeşme Belediyespor, Çağın ile yollarını ayırmasının ardından Özçamdibispor Amatör Takım Teknik Sorumlusu Gürhan Dizlek ile anlaşma sağladı.

Gürhan Dizlek, Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün ile sözleşme imzalayarak teknik direktörlük görevine resmen başladı. Dizlek'in yardımcılığını ise Recep Toparlak'ın getirildiği belirtildi. - İZMİR

Çeşme, Spor

Kaynak: İHA

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