Çeşme bu bayramda milyonları misafir edecek!

İşletmelerin gıda denetimleri, plaj temizliği, çevre ve peyzaj düzenleme çalışmaları konusunda kapsamlı çalışma başlattıklarını belirten Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Kurban Bayramımız öncesinde ekiplerimiz işletmelerimizi tek tek gezerek, gıda denetimi kontrolü yapmaya başladı. Çeşmeli hemşehrilerimizin huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri için gerekli çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Çeşme'ye bayram tatili nedeniyle yoğun talep olması üzerine Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, tedbirler alarak, çalışmaları sıklaştırdı. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri bayrama hazırlık çalışmaları kapsamında Çeşme'deki işletmeleri gezerek, gıda güvenliğini ve kalitesini, hijyenik şartlara ve gıda mevzuatına uyup uymadığını tespit etmek amacıyla gerekli denetimlere başladı. Başkan Oran, "Çeşme'de her bayram olduğu gibi bu bayramda 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Belediye olarak tedbirlerimizi aldık, gerekli çalışmalarımızı yaptık, bayrama hazırız. Ekiplerimiz, rutin olarak yaptıkları denetimleri sıkılaştırarak, bayram süresi boyunca işletmeleri tek tek gezerek, gıda mevzuatına uyup uymadıklarını denetleyecek. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelerimize gerekli cezai işlemler uygulanacak. Vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.

Plajlar temizlendi, çevre düzenlemesi yapıldı

Bayram hazırlıklarının bunlarla sınırlı kalmadığını belirten Başkan Oran, plaj temizliğinin, duşların, soyunma kabinlerinin kontrol edilerek, Çeşme'nin farklı bölgelerindeki kavşaklarda peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemelerinin yapıldığını, bayrama hazır olduklarını söyledi.