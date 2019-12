Çeşme CHP'de Kavasoğullar yeniden Başkan seçildi

Tek liste ile gerçekleştirilen CHP Çeşme İlçe Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirilirken, Sait Kavasoğullar yeniden İlçe Başkanı seçildi.CHP'de Kurultay takvimi işlerken, CHP Çeşme İlçe Kongresi de gerçekleştirildi. Çakabey Kültür Merkezi'ndeki Olağan İlçe Kongresi'ne, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci, CHP İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Oğuz, önceki dönem İzmir Milletvekili Musa Çam, eski İzmir Milletvekili ve eski Alaçatı Belediye Başkanı Remzi Özen, STK temsilcileri, Doğal Delegeler ve CHP Mahalle Delegeleri katıldı. Mahalle Delegelerinin katılımı yüzde 85'i aştı."Rakiplerimizin dışında, içimizdeki hainlerle de mücadele ettik"İlçe Kongresinin açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, Kemalist devrimlere inanmış, Türkiye'nin aydınlık yarınları için gönlünü ortaya koyan bir ekiple mücadele vermekten gurur duyduğunu vurgulayarak, "Hepinizin bildiği gibi sevgili Başkanımız Ekrem Oran'la birlikte, zorlu fakat keyifli bire seçim süreci geçirdik. Yine hepinizin bildiği gibi, bu süreçte rakiplerimizin dışında, içimizdeki hainlerle de mücadele ettik. Parti disiplin kurullarımızca gereği yapılarak, bu malum şahıslar partimizden ihraç edildiler. Bizi bölmeye, önümüze setler çekmeye çalışanlara inat, daha çok kenetlenerek, inançla ve azimle çalıştık. Sonuçta, 'Sen, ben yok, biz varız' diyen, parti ayrımı gözetmeden Çeşme'yi büyük bir aile olarak kucaklayan Ekrem Başkanımız ile seçimi kazandık ve adaylığının açıklandığı günden itibaren, büyük bir uyum içerisinde, Çeşme'ye daha iyi bir hizmet vermek, Çeşme'yi daha ileri taşımak için çalışıyoruz. Burada, değerli Başkanımız Ekrem Oran'a da, sosyal belediyecilik adına, Çeşme'yi birleştiren tavrına, neredeyse tüm yaşamını Çeşme'nin büyümesine vakfetmesine, sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum" diye konuştu."Bizi içimizden vurmaya kalkanları ezerek zorlu seçim sürecini aştık"Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da yaptığı konuşmada, "'Çeşme bizim sevdamız, sen, ben yok, biz varız' diyerek, bizi içimizden vurmaya kalkanları, yalanlarıyla bizi yıldırmaya çalışanları ezerek geçtiğimiz zorlu bir seçim sürecini, bizler hep birlikte aştık. Sizlerle birlikte, omuz omuza mücadele ettik. Seçimden, düşmana inat, büyük bir başarıyla çıktık. 'Yapamazlar' dediler. 'Kazanamazlar' dediler. Çeşme'nin, 10 sene Meclis Üyeliğini, 5 yılda büyük bir gururla, bu güzel örgütün başkanlığını yapmış Ekrem Oran'ı, yabancılaştırmaya çalıştılar. Başaramadılar. 'Biz kazanacağız' dedik, biz kazandık. Sizler kazandınız. Daha çok iş, daha çok AŞ için çalışmak, herkesin yüzünün güldüğü, mutlu bir Çeşme için, mazbatamızı alır almaz çalışmaya başladık. Çeşme'nin değerlerini koruyarak, çoğaltmaya, Çeşmelilerin işini ve aşını büyütmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Hep söylüyorum; 'Çeşme benim ailem'. Herkese dokunan, iyi günde, kötü günde yanınızda olan, 'Bizim Eko' diye bağrınıza bastığınız, 'Sizin Eko'nuz' olmak, benim için hayattaki en büyük gururdur" diye konuştu."İyi günde ve kötü günde, sizlerle beraber olmaya devam edeceğim"Nereden geldiğini hiçbir zaman unutmayacağını vurgulayan Başkan Oran, "Ben bu onurla geldim ve siz istediğinizde bu onurla gideceğim. Kibir bizlerden uzak olsun. Ama şunu bilin ki, ben bu güzel örgütün boynunu hiçbir zaman büktürmedim, büktürmeyeceğim. Yoğunluktan birbirimize ulaşamadığımız zamanlar olabilir. Bunun için hepinizin anlayışına sığınıyorum. Ancak, benim enerjime ve tempoma, Çeşme sevdama ayak uyduran, benimle birlikte koşturan, tüm Meclis üyelerime ve Çeşme Belediyesindeki çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hep beraber, iyi günde ve kötü günde, sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Her şeyden önce, örgütün her kademesinde, mücadele ederek ve ter dökerek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleri ile büyümüş bir neferi olarak, bugün üstlendiğim görevin, yalnızca bir Belediye Başkanı olmanın dışında olduğunun farkındayım" diye ifade etti.Seçimlerin blok liste ile yapılması kabul edildiYapılan konuşmaların ardından, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Oğuz, Divan Başkanlığına, Betül Aras ve Eda Tavas da Divan Başkan Yardımcılıkları'na seçildiler. Divan'a verilen bir önergeyle, seçimlerin blok listeyle yapılması önerildi. Öneri, oy çokluğu ile kabul edildi."Sağın alternatifinin tekrar sağ olmaması gerekiyor"İlçe Kongresi'ne konuk olarak katılan önceki dönem İzmir Milletvekili Musa Çam, diğer ilçelerin kongrelerine katılacak olması nedeniyle Divan Başkanı'ndan söz istedi. Musa Çam, kendisine söz verilmesi üzerine yaptığı konuşmada, "5 yıl, çok çabuk geçiyor. Belediye Başkanlarımız, şimdiki tempolarını devam ettirmek mecburiyetinde. Çünkü, bu yerel iktidarın üzerine, bizimi genel iktidarı inşa etmemiz gerekiyor. Kazandığımız bütün belediyelerde seçimi almamız gerekiyor. İlk yapılacak olan baskın erken seçim ya da zamanında yapılacak olan genel seçimlerde, CHP'yi iktidar yapmamız gerekiyor. Seçmen, bunu bizden bekliyor." diye konuştu.Geçmiş yönetim oy birliği ile ibra edildiFaaliyet Raporu'nun slayt gösterisi şeklinde sunulmasının ardından, dönem hesap raporu okundu. Faaliyet Raporu, Hesap Raporu'nun oylanarak ibra edilmesinin ardından da İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. Eski İzmir Milletvekili ve eski Alaçatı Belediye Başkanı Remzi Özen ve bazı delegelerin konuşmalarının ardından, Divan Kurulu görevini İlçe Seçim Kurulu görevlilerine devretti. Tek listeyle gidilen seçim ile İlçe Başkanlığı'na Sait Kavasoğullar seçilirken, Yönetim Kurulu ve İl Delegeleri belirlendi.Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Selim Akbaykal, Fahri Akoğlu, Kübra Aksüt, Abdurrahim Kadagan, Hasan Karakurt, Semih Karataş, Göksel Kavas, Ayşe Kırındı, Erdem Özen, Fevzi Özkan, Seher Timuçin ve Süleyman Tonga, Yedek Üyeliklere ise; Zafer Çırak, Rahman Ergün, Kadri Karataş, Mustafa Türkay, Bayram Sazak, Cemil Can Derici, M. Salih Kaya, Aynur Can, Arif Çilek, Mustafa Kayabaşı, Cem Deniz ve Emine Tütüncüoğlu seçildi.İl Delegeliklerine de, M. Ekrem Oran, Sait Kavasoğullar, Simge Dura, İlker Özen, Veli Yüce, Özlem Dinç, Levent Veryeri ve Oktay Karadede seçildi. - İZMİR