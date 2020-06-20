Çeşme Damla Sakızı için coğrafi işaret geliyor

Çeşme Damla Sakızı için coğrafi işaret geliyorTARIM ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, "Çeşme Damla Sakızı" için coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

20.06.2020 19:34 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:59
Çeşme Damla Sakızı için coğrafi işaret geliyor
TARIM ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, "Çeşme Damla Sakızı" için coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını bildirdi.
Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan Çeşme Sakızı Eylem Planı kapsamında, ilçenin çeşitli noktalarına 30 bine yakın sakız ağacı fidanı dikildi. Bugün gerçekleştirilen etkinlikte ağaçlardan damla sakızı elde edilebilmesi için çizim yapıldı. Çizim yapılan ağaçlarda, 15 gün sonra hasat gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü Mustafa Özen, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özen, "Çeşme Damla Sakızı" için coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını ifade etti. İlçenin sadece turizmde değil tarım alanında da önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Özen, Çeşme'de yetişen tıbbi ve aromatik bitkilere dikkati çekti. Sakızın da ilçede 200-300 yıllık bir geçmişi olduğunun altını çizdi. Sakız ağaçlarını korumaya alarak yaygınlaştırmaya başladıklarını sözlerine ekleyen Özen, "Geçen hafta 'Çeşme Damla Sakızı' adı altında coğrafi işaret başvurumuzu yaptık. Bölgede yetişen, Çeşme'ye has aromasıyla, tadıyla Çeşme Damla Sakızı'nın coğrafi işaretini de almış olacağız" diye konuştu.
İLK HASAT 15 GÜN SONRA
Gövdesine çizik atılan 20 sakız ağacı 15 gün sonra ilk hasadını verecek. Olgunluğuna ulaşmış her ağaç, yılda 150-200 gram damla sakızı verirken; piyasa değeri ise kilogram başına 1500 TL'yi buluyor. Çeşme Damla Sakızı için coğrafi işaret geliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Çeşme, Güncel, Haber

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