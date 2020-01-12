Haberler » Güncel » Çeşme'de 11 mültecinin öldüğü tekne faciasında 6 gözaltı - Haber

Çeşme'de 11 mültecinin öldüğü tekne faciasında 6 gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 1'i yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

12.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:20Çeşme'de 11 mültecinin öldüğü tekne faciasında 6 gözaltı
'in ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 1'i yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için açılan bir teknenin Çeşme Germiyan Yalısı açıklarında batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili çalışma başlattı. Aralarında tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri barındıran ve bu kişilerle para gönderme işlemi yaptığı belirlenen şüphelilerin de yer aldığı biri yabancı toplam 6 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Teknenin denize açıldıktan kısa bir süre sonra kapasitesinin üzerinde insan alması nedeniyle su alıp battığı ihtimali üzerinde duruluyor.
(İHA)

İzmir, Çeşme, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:47  Otomobildeki uyuşturucuya 2 gözaltı - Haber
17:47  Hayatını kaybeden vali yardımcısının ismi Cerablus'ta okula verildi - Haber
17:46  İ.Ü CERRAHPAŞA'DAN DÜN MEYDANA GELEN SİLİVRİ DEPREMİ ÖN İNCELEME RAPORU - Haber
17:43  Germencik'te deve güreşi festivali düzenlendi - Haber
17:43  Gaziantep gazeteciler cemiyeti'nden dha'ya 4 ödül - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
16:33  Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Haber
16:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
14:34  Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Haber
12.01.2020 17:53:51