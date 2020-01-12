Haberler » 3. Sayfa » Çeşme'de 11 mültecinin öldüğü tekne faciasında 6 gözaltı - Haberler

Çeşme'de 11 mültecinin öldüğü tekne faciasında 6 gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 1'i yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

12.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:20Çeşme'de 11 mültecinin öldüğü tekne faciasında 6 gözaltı
'in ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 1'i yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için açılan bir teknenin Çeşme Germiyan Yalısı açıklarında batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili çalışma başlattı. Aralarında tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri barındıran ve bu kişilerle para gönderme işlemi yaptığı belirlenen şüphelilerin de yer aldığı biri yabancı toplam 6 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Teknenin denize açıldıktan kısa bir süre sonra kapasitesinin üzerinde insan alması nedeniyle su alıp battığı ihtimali üzerinde duruluyor. - İZMİR

İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:43  SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Türkiye'yi örnek alınacak bir ülke yapacağız" - Haberler
17:37  Pentagon: Trump İran'la 'ön koşulsuz' görüşmeye hazır - Haberler
17:35  İnternetten aldığı siyanür katkılı ilaçla intihara kalkıştı - Haberler
17:34  Bakan Gül'den şehidin ailesine taziye ziyareti - Haberler
17:33  ABD Başkanı Trump'tan İran'a uyarı: Dünya izliyor, protestocuları öldürmeyin - Haberler
17:00  İran'daki protestolarda eylemcilerin ABD ve İsrail bayraklarına basmaması dikkat çekti - Haberler
15:28  Denizde kaybolan bekçilerin balıkçı ağları bulundu - Haberler
15:04  10 günde 600 koyunu ölen besici Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haberler
14:52  İran'ın saldırdığı ABD üssü ilk kez yakından görüntülendi - Haberler
12.01.2020 17:53:56